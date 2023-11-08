وزير دفاع روسيا يجتمع بمسؤول عسكري صيني للمرة الثانية بـ10 أيام

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أجرى محادثات في موسكو، اليوم الأربعاء، مع مسؤول عسكري صيني كبير.

ونقلت الوكالة عن شويغو قوله خلال الاجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية: "نحن على عكس بعض الدول الغربية العدوانية، لا نؤسس تكتلاً عسكرياً، فالعلاقات بين روسيا والصين نموذج للتفاعل الاستراتيجي القائم على الثقة والاحترام".

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واقترح شويغو خلال المحادثات "مناقشة المزيد من الخطوات لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع، وكذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

وأضاف وزير الدفاع الروسي "أنا على قناعة بأن اجتماع اليوم سيكون خطوة جديدة نحو تعميق العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا ووزارتي دفاعنا".

وهذه هي المرة الثانية التي يلتقي فيها الجانبان في غضون عشرة أيام، بعد المحادثات التي أجريت على هامش ندوة حضرها شويغو في بكين في 30 أكتوبر.

وأعلن الرئيسان فلاديمير بوتين وشي جين بينغ عن شراكة "بلا حدود" قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرسال روسيا قواتها إلى أوكرانيا العام الماضي. وتحجم الصين عن انتقاد أعمال موسكو هناك. وتحذر الولايات المتحدة بكين من مغبة تزويد روسيا بالأسلحة.