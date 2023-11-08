"نفسي أروح على البيت وأعيش حياة حلوة".. أمنية طفل فلسطيني تؤويه مدرسته
الخسائر فادحة من جراء القصف الإسرائيلي بين صفوف الطلاب والمعلمين، والقصف الإسرائيلي لا يعفي المدارس التي احتضنت الأطفال في أوج الأزمة
مأساة حقيقية يعيشها أطفال فلسطين بعد أن تحولت مدارسهم التي كانت تستقبلهم كل صباح إلى أماكن للإيواء لا يغادرونها ليلا ونهارا خوفا من القصف الإسرائيلي.
ويقول طفل فلسطيني إنه كان يشعر بالسعادة كل صباح وهو يتوجه إلى مدرسته، ولكن المكان أصبح كابوسا الآن بعد تحوله لمركز إيواء.
بعدما تحولت فصولهم إلى مراكز إيواء مع الانتهاء القسري للعام الدراسي بفعل الحرب.. أطفال #غزة: مشتاقون لمدرستنا#العربية#قطاع_غزة pic.twitter.com/k8VtBsm8Bw— العربية (@AlArabiya) November 8, 2023
وتحكي معلمة وأم أنها لم تكن تتخيل أن تقيم في المدرسة إقامة كاملة وتمارس بها كافة أنشطة الحياة اليومية، ولكنها لا تستلم وتخصص وقتا لمحاولة تعليم الأطفال.
الخسائر فادحة من جراء القصف الإسرائيلي بين صفوف الطلاب والمعلمين، والقصف الإسرائيلي لا يعفي المدراس التي احتضنت الأطفال في أوج الأزمة.
ويلخص طفل بريء مشاعره في كلمات مؤثرة: "نفسي أروح على البيت، وأعيش حياة حلوة".
الأطفال لا يكذبون.. ما أجمل البيوت الدافئة.. إنها حلم كل طفل فلسطيني الآن.
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