الأمم المتحدة: لا يمكننا المشاركة باقتراح أحادي بشأن المناطق الآمنة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الأممي للإغاثة مارتن غريفيثس، اليوم الخميس، أنه لا يمكن المشاركة في اقتراح أحادي لدفع المدنيين إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة في غزة.

وأضاف في كلمة أمام مؤتمر دولي عقد في باريس حول الأوضاع في غزة ونشر مقتطفات منها عبر منصة إكس، أن غزة تحتاج للمساعدات والوقود مع وصول الإمدادات بأمان وعلى نطاق واسع.

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وأكد المنسق الأممي ضرورة احترام القانون الإنساني والكرامة الإنسانية في الحرب الدائرة في غزة.

"لكي يكون فعالا"

من جانبه، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن أي وقف للقتال بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة لأغراض إنسانية يتعين تنسيقه مع المنظمة الدولية، ويجب أن توافق عليه جميع أطراف الصراع "لكي يكون فعالا حقا".

وكان البيت الأبيض قد أفاد في وقت سابق أن إسرائيل ستبدأ هدنة مدتها أربع ساعات في شمال غزة اليوم الخميس للسماح للناس بالفرار من أعمال القتال، فيما وصفه بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة أربع ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقا قبل ثلاث ساعات".

القتال مستمر

في المقابل، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن القتال مستمر ولا وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن المختطفين.

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الحرب في قطاع غزة ستستمر. مضيفا عبر منصة إكس "لا وقف لإطلاق النار في غزة بدون الإفراج عن المحتجزين".

وأشار إلى أن إسرائيل تسمح بممرات آمنة من شمال القطاع إلى جنوبه مر عبرها نحو 50 ألفا بالأمس فقط.

وتسبب هجوم مباغت شنته حركة حماس على البلدات الحدودية مع إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم بمقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم بحسب السلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل على الهجوم بقصف مكثف على قطاع غزة تسبب بمقتل 10812 شخصا غالبتهم من المدنيين وبينهم 4412 طفلا، كما أصيب 26905 أشخاص بجروح مختلفة.