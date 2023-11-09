الجيش الإسرائيلي: داهمنا المربع الأمني لحماس قرب مستشفى الشفاء

في ظل تواصل القصف ومحاولات التوغل داخل قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه داهم ما وصفه "بالمربع الأمني" لحركة حماس في قلب غزة.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة إكس إن قوات تابعة للواء غفعاتي قتلت حوالي 50 مسلحا بالمنطقة.

مادة اعلانية

"المربع الأمني"

وأشارت المتحدثة إلى أن المربع الأمني تقع به "مكاتب قادة، وبنى تحتية تحت الأرض وغرف عمليات تدير منظمة حماس القتال وتوجه النيران منها".

فيما أوضحت أن "القتال ما زال مستمرا في أنحاء المربع الأمني".

مسيرة مجهولة تصيب مبنى في إيلات

في موازاة ذلك، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن طائرة مسيرة مجهولة أصابت مبنى في مدينة إيلات في الجنوب.

وأفادت خدمات الطوارئ بعدم وقوع إصابات.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق أنها تشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، متعهدة بتنفيذ المزيد.

إلى هذا، تواصل إسرائيل هجماتها وعملياتها البرية بقطاع غزة منذ أن شنت حركة حماس وفصائل أخرى هجوما مباغتا على بلدات ومعسكرات إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ارتفاع حصيلة القتلى

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الخميس ارتفاع حصيلة قتلى ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى10812 شخصا بعد 34 يوما.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن "الجيش الإسرائيلي استهدف 130 مؤسسة صحية وأخرج 18 مستشفى و46 مركزا صحياً عن الخدمة، بسبب الاستهداف ونفاد الوقود"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية "استهدفت مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر للأطفال بقذائف مدفعية، مما أدى الى إصابة سبعة من النازحين بجروح مختلفة".

وأضاف "تلقينا 2650 بلاغاً عن مفقودين منهم 1400 طفل مازالوا تحت الأنقاض".

"بلا مأوى"

فيما بات 900 ألف من سكان القطاع بينهم جرحى ومرضى وأفراد طواقم طبية ونازحون بلا مأوى ولا طعام ولا شراب ولا دواء وبلا حماية، بحسب القدرة.

وقتل ما لا يقل عن 1500 شخص في هجوم شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول من الهجوم.