قصف صاروخي يطال مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة

مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهرها الثاني، تجدد القصف الصاروخي على مستوطنات إسرائيلية على حدود غزة.

فيما اعترضت القبة الحديدية عدداً من الصواريخ التي أطلقت على المستوطنات، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث"، الخميس.

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من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في غزة مقتل 12 في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط القطاع.

مداهمة في جنين

أما في الضفة الغربية المحتلة، فقتل 8 فلسطينيين وأصيب 14 آخرون في مداهمة نفذتها القوات الإسرائيلية لمدينة ومخيم جنين للاجئين، حسب ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه نفذ مداهمات "لمكافحة الإرهاب" في جنين لكنه لم يدلِ بمزيد من التفاصيل.

هجوم 7 أكتوبر

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 10569 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 26475، حسب وزارة الصحة في غزة.

كذلك قتل 173 فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية منذ هجوم السابع من أكتوبر، وفق إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية.