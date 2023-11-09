كتائب القسام: مقتل أسيرة إسرائيلية وإصابة آخر في قصف غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الخميس، مقتل مجندة إسرائيلية وجندي ضمن الرهائن المحتجزين لديها، إثر قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الكتائب: "تعلن كتائب القسام عن مقتل الأسيرة المجندة "فاؤول أزاي مارك أسياني" 19 عاماً من "موديعين" بطاقة رقم (214179293) وإصابة جندي أسير إصابة متوسطة في قصف استهدف قطاع غزة اليوم".

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كما أفادت كتائب القسام أنها ستصدر لاحقا "مادة توثق صحة هذا الإعلان".

وتحتجز حماس نحو 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، وفق السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، عندما شنت هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل أوقع نحو 1400 قتيل.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة يوم السابع من أكتوبر لم يتم إطلاق سراح سوى عدد قليل من المحتجزين داخل القطاع المحاصر، من ضمنهم مواطنان أميركيان.

وتسببت عمليات القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ الهجوم، بمقتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا وإصابة أكثر من 26900 وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.