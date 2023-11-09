هنية ومشعل في مصر.. لإجراء محادثات حول غزة

مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة شهرها الثاني، أعلنت حركة حماس الخميس وصول رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية إلى مصر لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين عن الأوضاع في غزة.

وقالت الحركة في بيان إن هنية وصل إلى مصر مع وفد يضم "خالد مشعل وخليل الحية صباح الخميس"، مشيرة إلى أنه التقى مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل "وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة"، وفق فرانس برس.

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اجتماع أميركي إسرائيلي قطري

من جانب آخر أكد مسؤول أميركي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز اجتمع الخميس في الدوحة مع رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم كشف هويته: "انعقد الاجتماع وشارك فيه المدير بيرنز"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل، حسب رويترز.

"هدن" يومية لـ4 ساعات

إلى ذلك أعلن البيت الأبيض الخميس أن إسرائيل وافقت على تنفيذ "هدن" يومية لأربع ساعات في شمال غزة للسماح للسكان بالتوجه جنوباً في ظل الحرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين: "ستبدأ إسرائيل بتنفيذ هدن لمدة 4 ساعات في مناطق بشمال غزة كل يوم، مع الإعلان عنها مسبقاً قبل 3 ساعات".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 10569 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 26475، حسب وزارة الصحة في غزة.