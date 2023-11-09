"الدود يخرج من الجروح".. ممرضة تكشف وضع المصابين في غزة

"الجروح يخرج منها الدود.. والوضع كارثي"، بهذه الكلمات وصفت ممرضة فلسطينية الوضع الصحي المأساوي في مستشفيات غزة.

وكتبت ممرضة تدعى Raghda Sammour في منشور عبر حسابها على "ستوري انستغرام"، "الوضع صار صعب فوق ما تتخيلو، بتعرفوا كيف الحالات في مستشفى الشفاء صارت؟"، مضيفة "صار يطلع منها الدود من قلة الغيارات وقلة النظافة".

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كذلك قالت تعليقاً على صور لوضع مصابين وجرحى تداولتها حسابات مواقع التواصل بشكل واسع، " كل مصاب عنده ألم كارثي".

وقالت إن المصاب يموت ألف مرة باليوم -حسب تعبيرها-، مبينة أن نسبة الحروق كبيرة في أجساد الأطفال ولا يوجد أي مسكن متوفر لعلاجهم.

هذا وتعتذر "العربية.نت" عن نشر هذه الصور لبشاعتها.

إذابة الجلد

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت أن القوات الإسرائيلية تستخدم سلاحاً جديداً في القصف يخترق أجساد المصابين، ويحدث انفجارات بداخله، وحروقاً تؤدي لإذابة الجلد.

فيما تحدث الشظايا انتفاخاً وتسمماً، مؤكدة أن بعض المصابين لديهم حروق بدرجة 80% ما يدل على استخدام أسلحة جديدة.

الوضع الصحي منهار تماماً.. وارتفاع عدد القتلى إلى 11 ألف

من جانبها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس إن الوضع الصحي في قطاع غزة بات في حالة انهيار كامل، مشيرة إلى أن القصف يستهدف كافة الأماكن والمستشفيات والمساجد والكنائس ومراكز الإيواء.

وأضافت في بيان نشرته وزارة الصحة في صفحتها على فيسبوك أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة نحو 11 ألف فلسطيني، ثلثاهم من النساء والأطفال والمسنين، فضلا عن إصابة 26 ألفا آخرين.

وأشارت الوزيرة إلى أن 18 مستشفى من أصل 35 توقفت عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود.

وطالبت الكيلة بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة ودخول الفرق الطبية المتطوعة والسماح بإدخال الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات بشكل فوري وإدخال المواد والمستلزمات الطبية والأدوية.