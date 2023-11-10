إسرائيل تستهدف مدنيي غزة وتعاقبهم.. دعوة أممية للتحقيق

على وقع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف منذ 35 يوماً على قطاع غزة المحاصر، دان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك السلوك الإسرائيلي.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "يجب التحقيق بالقصف الإسرائيلي العشوائي على غزة"، مضيفا أن 4800 طفل تم قتلهم في القطاع

مباشر من #العربية | سماع أصوات اشتباكات بالأسلحة الخفيفة شمال #غزة.. وقصف إسرائيلي جديد في محيط مستشفى الشفاء https://t.co/WLKm0W7aQG — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) November 10, 2023

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التحريض الإسرائيلي

كما شدد على وجوب إيقاف التحريض الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، ونزع الصفات الإنسانية عنهم.

ودعا إسرائيل إلى وقف استهداف المدنيين في غزة ووقف الحصار المستمر عليهم

كما شدد على وجوب توقف القوات الإسرائيلية فوراً عن استخدام الأسلحة التدميرية في المناطق السكنية بغزة، وانهاء جميع أشكال العقاب الجماعي،وفق تعبيره.

العقاب الجماعي

ولفت إلى ألا مكان آمنا في غزة ويجب إنهاء كل أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين

إلى ذلك، حث على وقف الاستهداف الإسرائيلي للمستشفيات في القطاع المكتظ بالسكان. وشدد على ان التطرف يولد تطرفا إضافيا، قائلا "لذا يجب وقف دورة العنف هذه".

كذلك، أكد أن على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

أتت تلك التصريحات فيما رفضت إسرائيل مرارا خلال الساعات الماضية وقف إطلاق النار في القطاع، مشيرة إلى فتح ممرين آمنين فقط من أجل نزوح من تبقى من سكان شمال غزة إلى جنوبها.

فيما كثفت حشدها في محيط عدد من المستشفيات أبرزها الرنتيسي ومجمع الشفاء وسط مدينة غزة.

كما استهدف اليوم محيط مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة حيث أطلقت القذائف على العيادات الخارجية فيه ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وكان عدد النازحين من المناطق الشمالية بلغ 1,6 مليون شخص من أصل تعداد سكاني قدره 2,4 مليون نسمة في القطاع، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

في حين تكدس مئات آلاف النازحين في جنوب القطاع الصغير المحاصر في ظل ظروف كارثية وسط شح في الماء وإقفال للمخابز وانقطاع الوقود.