إسرائيل تهدد مستشفى النصر بالقصف..ودباباتها تتوغل في غزة

بعدما حاصرت دباباتها مربع المستشفيات وسط مدينة غزة، والذي يضم "مستشفى الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضاً"، هددت إسرائيل مجمع النصر بالقصف.

وأكد بكر قاعود ، مدير مستشفى الرنتيسي في غزة أنه إخلاء مجمع النصر الطبي الذي يضم 4 مستشفيات، من المرضى والطواقم الطبية بعد تهديد إسرائيلي بالقصف.

مادة اعلانية

كما قال:" تحت التهديد الإسرائيلي بالقصف قمنا بإخلاء جميع الطواقم الطبية والجرحى والنازحين وحتى الحالات المرضية التي تعتمد على الأكسجين." وأضاف" حضر الصليب الأحمر ببعض الإسعافات وأخرجها وكانت تتراوح ما بين 3-7 حالات"، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

فرغ من المرضى

إلى ذلك، أشار إلى أن المستشفى يتعرض منذ أمس الخميس للقصف من الناحية الغربية، ما أدى لدخول النيران للطابق الأرضي وأسفر عن حالات اختناق.

وتابع قائلا "مجمع النصر الطبي الآن خالٍ من المرضى والطواقم الطبية، ربما ما تبقى فقط بقسم الجراحة حالتان لا تستطيعان الحركة، من تبقى معهم عائلاتهم ولا نعلم مصيرهم".

بالتزامن واصلت الدبابات الإسرائيلية توغلها في القطاع، محاولة الوصول إلى شارع الرشيد في غزة، وفق ما أفاد مراسل العربية.

