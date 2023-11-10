الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على مقرات عسكرية لحماس وقتلنا 150

أعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي سيطرت على مقرات عسكرية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة.

كما قالت إن قوات الجيش هاجمت منطقة كتيبة الشاطئ التابعة لحركة حماس، وقتلت نحو 150 مسلحا.

مادة اعلانية

وقال الجيش الإسرائيلي، "اشتبكنا مع مجموعة من حماس على الشريط الساحلي شمال قطاع غزة"، مضيفاً "سيطرنا على موقع السفينة التابعة لحماس وعثرنا فيه على أسلحة وقذائف صواريخ".

كذلك، أضاف "سيطرنا على موقع بدر التابع لكتيبة الشاطئ لحماس".

كما أضاف الجيش الإسرائيلي "نبذل جهودا لإطلاق سراح رهائن في غزة".

هذا وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.