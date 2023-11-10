توافق على الأسرى.. أطفال ونساء فلسطينيون مقابل 100 لدى حماس

بعد أيام مضنية من المفاوضات المكوكية حول ملف الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة، أفادت مصادر "العربية/الحدث"، الجمعة، بتوافق على صفقة تبادل إنسانية بين الحركة وإسرائيل.

وأكدت المصادر التوافق على إطلاق سراح أسيرات وأطفال فلسطينيين لدى إسرائيل مقابل 100 أسيرة وطفل لدى حماس.

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بدورهم، صرح مسؤولون إسرائيليون لـ"القناة 13" الإسرائيلية بأن بلادهم معنية بصفقة موسعة لتبادل الأسرى.

كما أضافوا أن الاتصالات بشأن صفقة موسعة لتبادل الأسرى مستمرة.

وساطة أميركية قطرية

كذلك، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محادثات متقدمة بوساطة أميركية قطرية للإفراج عن رهائن وسجناء فلسطينيين.

في المقابل، قال قيادي في حركة حماس أن لا إفراج عن الرهائن دون تحرير كل الأسري الفلسطينيين بسجون إسرائيل.

فيما قال القيادي بحماس أسامة حمدان، أن إسرائيل تعطل جهودا مصرية وقطرية لوقف إطلاق النار بغزة.

10 إلى 15 رهينة

أتت تلك المعلومات فيما تتواصل المحادثات والمساعي المتعددة الأطراف - التي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسياً- منذ أسابيع، والتي تمخضت حتى الآن عن العديد من الأفكار، بما في ذلك إطلاق سراح حوالي 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية قريبة من المحادثات، الأربعاء.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدد قبل يومين رفضه وقف إطلاق النار ما لم يتم الإفراج عن العديد من الرهائن. وقال: "أريد أن أنفي أي نوع من الشائعات التي تصلنا من كل الجهات، لأكرر بوضوح أمراً واحداً.. لن يكون هناك وقف لإطلاق النار من دون الإفراج عن رهائننا. وكل ما عدا ذلك لا طائل منه".

ما دفع عدداً من المطلعين إلى التوضيح بأن القيادة الإسرائيلية طلبت أن يكون عدد الأسرى كبيراً إلى حد ما لكي توافق على تنفيذ أي صفقة.

هجوم 7 أكتوبر

وتحتجز حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب السلطات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر، حين شنت الحركة هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل، أوقع 1200 قتيل حسب أحدث تعديل للحكومة الإسرائيلية.

في حين لم تنجح الوساطات حتى الآن سوى في الإفراج عن 4 رهائن: أميركيتين في 20 أكتوبر، وإسرائيليتين في 23 من الشهر نفسه.

ومنذ السابع من أكتوبر، ترد إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.