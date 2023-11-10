غارات عنيفة تهز غزة.. وقصف مدفعي يطال مستشفى الشفاء

يعيش شمال قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جولة قصف إسرائيلية عنيفة غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

فقد قال مراسل "العربية/الحدث"، أن غارات إسرائيلية استهدفت حي النصر بالقرب من مربع المستشفيات، ومناطق في مخيم الشاطئ والطرق المؤدية لمستشفى الشفاء.

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كما جددت إسرائيل، قصفها المدفعي على محيط مستشفى الشفاء الواقع في غرب قطاع غزة، بحسب مراسل "العربية/الحدث"، الذي أفاد بوقوع اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في محيط المستشفى الأكبر في القطاع.

وتابع "الجيش الإسرائيلي يستهدف مولد كهرباء خلف مستشفى الشفاء في غزة".

قذيفة من الفصائل المسلحة

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إن المستشفى الأكبر في القطاع أصيب بقذيفة "أخفقت فصائل مسلحة في إطلاقها".

وأوضح في بيان إن "فحص أنظمة العمليات التابعة للجيش يشير إلى أن قذيفة أطلقتها فصائل مسلحة داخل قطاع غزة هي التي أصابت مستشفى الشفاء"، زاعماً أن القذيفة التي فشل إطلاقها كانت تستهدف قوات الجيش في محيط المستشفى.

100 جثة ملقاة على الأرض

من جانبه، قال مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية منير البرش اليوم الجمعة إن أكثر من 100 جثة ملقاة على الأرض أمام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، في تصريحات نشرها المركز الفلسطيني للإعلام، إن إسرائيل قصفت ساحات مستشفى الشفاء ومحيطه.

كما أضاف القدرة أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الحركة نتيجة هذا "القصف الجنوني".

سيموت كل المرضى

بدوره، عبر مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية عن مخاوفه من قصف إسرائيل للمستشفى، قائلا "نخشى أن يقصف الجيش المستشفى ويدمره على رؤوسنا".

وبين أن مخزون الوقود سينفد غدا، محذرا من أنه "بعد عشر دقائق من انقطاع الكهرباء سيموت مرضى التنفس الاصطناعي جميعهم".

وأضاف "استنفدنا كل قطرة وقود في قطاع غزة، وهذا تحذير أوجهه للعالم. المجتمع الدولي لم يقدم لنا أي شربة ماء ولا لتر وقود، ونحن في أزمة حقيقية"

هذا وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.