مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث الآن في غزة نكبة جديدة

فيما تستمر إسرائيل بأمر سكان شمال قطاع غزة بالنزوح إلى جنوبه في ظل الحرب بينها وبين الفصائل الفلسطينية، شدد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش على أن "ما يحدث الآن في غزة نكبة جديدة".

وقال الهباش في تصريحات لـ"العربية"، مساء الجمعة، إن "إسرائيل تنفذ الآن مخطط نتنياهو لتهجير سكان قطاع غزة".

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كما أضاف: "لا نريد من سكان غزة الخروج من القطاع".

كذلك أردف قائلاً: "نركز الآن على وقف العدوان، ومنع تهجير سكان غزة"، لافتاً إلى أن "أميركا وحدها القادرة على إيقاف الحرب في غزة".

"قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين"

يشار إلى أنه بوقت سابق الجمعة، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مطالباً بوقف فوري للحرب.

ورفض عباس "تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة"، قائلاً: "لن نقبل بتكرار نكبة العام 1948 أو النزوح في العام 1967"، وفق فرانس برس.

كما شدد: "لن نتخلى عن أهلنا في قطاع غزة... قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".

حملة قصف مدمر

يذكر أن إسرائيل تشن حملة قصف مدمر على قطاع غزة، وباشرت قواتها منذ 27 أكتوبر عملية برية في شماله، رداً على هجوم غير مسبوق نفذه عناصر من حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أوقع 1400 قتيل.

كما احتجزت حماس 240 رهينة بين إسرائيليين وأجانب، حسب السلطات الإسرائيلية.

فيما قتل بغزة أكثر من 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وأصيب 27490، وفق وزارة الصحة في غزة. وفي الضفة الغربية قتل 180فلسطينياً منذ بداية الحرب.