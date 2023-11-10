"محاصرون من كل الجهات".. نازحة تناشد من داخل مستشفى بغزة

وسط حصار الدبابات الإسرائيلية لمربع المستشفيات في قطاع غزة من كل الاتجاهات، ظهرت مناشدات عدة لضمان حماية المدنيين.

وكشفت نازحة فلسطينية من داخل مستشفى الرنتيسي في مقطع مصور اليوم الجمعة، أن المستشفى محاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية من كل الاتجاهات حيث طلب منهم إخلاء المكان دون وجود الصليب الأحمر أو ضمان لسلامة الموجودين.

مادة اعلانية

وأضافت شهد الشرفا، وهي صحافية ونازحة في مستشفى الرنتيسي، أن هناك مئات المدنيين المتواجدين في المستشفى، حيث ظهر في الفيديو العديد من النساء والأطفال.

آلاف المرضى محاصرون

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة قد كشف أن دبابات إسرائيلية تحاصر مستشفيات الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية من كل الاتجاهات.



كما حذر القدرة من أن الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين محاصرون داخل المستشفيات بلا ماء وبلا طعام ويتعرضون للموت في أي لحظة.





ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية مقطعا مصورا يظهر دبابتين خارج أحد المستشفيات المحاصرة بقطاع غزة.



فيما ذكر شهود عيان أن شخصين اثنين على الأقل قتلا وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي على مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء في غزة.

قصف العيادات

وكانت القوات الإسرائيلية قد قصفت مناطق عدة في القطاع اليوم، بحسب ما أكد سابقا مراسل العربية/الحدث.

وأوضح أن الدبابات الإسرائيلية وصلت لأول مرة إلى وسط قطاع غزة، قرب مستشفى الرنتيسي. وأظهرت صور حصلت عليها العربية تلك الدبابات تتقدم لأول مرة في محيط الرنتيسي.

واستهدف القصف الإسرائيلي أيضاً مبنى العيادات الخارجية داخل مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

يشار إلى أن إسرائيل كثفت خلال الساعات الماضية ضرباتها على محيط 3 مستشفيات (الشفاء والرنتيسي والإندونيسي) بغية إفراغ تلك المناطق في مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين الذين لجأوا منذ أسابيع إلى باحات المستشفيات للاحتماء من القصف.