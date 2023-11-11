إسرائيل: يجب إخلاء كافة مستشفيات غزة للتعامل مع حماس

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يتعين إخلاء كافة مستشفيات غزة من أجل التعامل مع حركة حماس، على حد زعمه، مشيراً إلى عدة آلاف من الأشخاص مازالوا في باحة مجمع الشفاء الطبي ويجب إجلاؤهم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن هناك عدة آلاف من الأشخاص ما زالوا في باحة مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفى في قطاع غزة، ويحتاجون لإجلائهم، بحسب ما نقلت "رويترز".

مادة اعلانية

كما أضاف المتحدث "لا نزال نرى عدة آلاف في باحة (مستشفى الشفاء) التي يجري إخلاؤها. لقد رأينا أيضا أشخاصا يتم إجلاؤهم من داخل المستشفى. لا أستطيع إعطاء أرقام محددة حاليا".

وفاة رضيع

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن العمليات في مجمع مستشفى الشفاء توقفت اليوم بعد نفاد الوقود تماما.

وأضاف القدرة لرويترز "نتيجة لذلك توفي طفل رضيع في قسم الحضانة، حيث يوجد 45 من المواليد الجدد".

إلى ذلك، أفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية خاضت قتالا مع مسلحي حماس طوال الليل داخل وحول مدينة غزة حيث يقع المستشفى.

"الوضع أسوأ من الخيال"

وقال القدرة "الوضع أسوأ مما يستطيع أحد أن يتخيله، نحن الآن محاصرون داخل مجمع الشفاء الطبي والاحتلال يستهدف معظم المباني بداخله".

وأضاف "قوات الاحتلال تطلق النار على الناس اللي تتحرك داخل المجمع، الشيء اللي بيعيق حركتنا وقدرتنا على التنقل بين الأقسام، البعض حاول الخروج من المستشفى وتم إطلاق النار عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى أنه لا توجد كهرباء ولا إنترنت في المستشفى.

في حين كشف أن الطواقم الطبية التي لم تغادر المستشفيات منذ 35 يوما بعضها غادر وهناك عبء كبير على من بقي منهم.

إسرائيل تتهم وحماس تنفي

وزعم الجيش الإسرائيلي أن مقاتلي حماس الذين اجتاحوا جنوب إسرائيل الشهر الماضي، أنشأوا مراكز قيادة تحت مستشفى الشفاء وغيره في غزة مما يجعلها عرضة لاعتبارها أهدافا عسكرية.

فيما نفت حماس استخدام المدنيين دروعا بشرية، ويقول مسؤولو الصحة إن الضربات الإسرائيلية المتزايدة على المستشفيات أو بالقرب منها تعرض المرضى والطواقم الطبية وآلاف الأشخاص الذين نزحوا ولجأوا إلى المستشفيات وأماكن قريبة منها للخطر.