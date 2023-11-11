الأمم المتحدة تكشف معلومة صادمة عن أطفال غزة القتلى

وسط استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، شكلت أرقام القتلى صدمة في العالم أجمع، خاصة الأطفال.

وفي هذا السياق، كشفت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، رولا دشتي، في تصريحات، الجمعة، أنه "خلال فترة تفوق قليلاً 4 أسابيع عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة والمقدر بـ4300 طفل فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم بالصراعات المسلحة في 22 بلداً في أي عام منذ 2020".

"عدد الأطفال الذين قُتلوا في #غزة

والمقدر بـ4300 طفل، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين لقوا مصرعهم في الصراعات المسلحة في 22 بلدا في أي عام منذ 2020".



-رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا.https://t.co/czCM2o0ZJh pic.twitter.com/uUJMtoGZBN — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) November 10, 2023

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طفل ​​كل 10 دقائق

يشار إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قال لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إن طفلاً يقتل في المتوسط ​​كل 10 دقائق في قطاع غزة، محذراً من أنه "لا يوجد مكان آمن ولا أحد آمن".

كما أضاف أن نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية لا تعمل، وأن التي ما زالت تعمل تستوعب ما يفوق طاقتها بكثير، واصفاً نظام الرعاية الصحية بأنه "على شفا الانهيار".

كذلك أردف للمجلس المؤلف من 15 عضواً: "ممرات المستشفيات مكتظة بالجرحى والمرضى والمحتضرين. والمشارح مكتظة. عمليات جراحية دون تخدير. عشرات الآلاف من النازحين يحتمون بالمستشفيات".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب حصيلة جديدة لإسرائيل إلى مقتل 1200 شخص وخطف 239 رهينة.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.