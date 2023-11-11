الجيش الإسرائيلي: حماس فقدت السيطرة على شمال غزة

أعلن الجيش الاسرائيلي السبت، أن حركة حماس فقدت السيطرة على شمال غزة، لكنه أشار إلى أن "القضاء على حماس سيستغرق وقتا".

كما قال المتحدث باسم الجيش دانييل هاغاري في تصريح متلفز، "حركة حماس لم تعد تتحكم بالنازحين وباتوا يغادرون شمال القطاع خلافا لتعليماتها".

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وقال أيضاً أن الجيش يعمق العمليات في مخيم الشاطئ بغزة.

وأوضح أن الجيش لا يهاجم مستشفى الشفاء - غرب غزة-، مشيرا للسماح للمدنيين بالمغادرة.

200 ألف نزحوا

كما قال "هناك مسارات مفتوحة لكل من يرغب في مغادرة المستشفيات"، مضيفاً "قواتنا ستساعد في إجلاء الرضع من مستشفى الشفاء بغزة غدا الأحد".

وأعلن أن حوالي 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب في الأيام الثلاثة الماضية.

أمر إيراني

إلى ذلك، أوضح المتحدث باسم الجيش أنه يعمل مع الجميع لإعادة المخطوفين، وقال "لن نفوت الفرصة لاستعادتهم".

كما قال إن حزب الله بأمر إيراني يستهدف مناطق شمال إسرائيل، مبيناً أن أذرع إيران قد تجر المنطقة إلى الصراع

يأتي ذلك، فيما تواصل إسرائيل التوغل برياً بالموازة مع غارات جوية على قطاع غزة وذلك إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الدولة العبرية، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.

وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.