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مراسل "العربية" رائد الأغبر خلال تغطيته حرب غزة على حدود القطاع

الشرطة الإسرائيلية تحتجز مراسل "العربية" على الحدود مع غزة لساعتين

دبي - العربية.نت
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بعد احتجاز لساعتين في مركز لها، أخلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، سبيل مراسل قناة "العربية" رائد الأغبر والمصور المرافق له على الحدود مع قطاع غزة.

وتواصل العربية/الحدث تغطيتها للأحداث في غزة منذ اليوم الأول للحرب، ما عرض الفريق لمخاطر التواجد تحت القصف في أماكن عدة.

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يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الماضي، هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، أدى حسب حصيلة جديدة لإسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وخطف 239 رهينة.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع، وعملية برية بوشرت في 27 أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 11078 شخصاً، معظمهم مدنيون، وإصابة 27490، وفق وزارة الصحة في غزة.

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