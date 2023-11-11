الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 مستشفى توقفت عن العمل في غزة

أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في قطاع غزة.

وأضاف في اتصال مع العربية/الحدث، اليوم السبت، أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه صعوبة في الوصول للأطقم الطبية بمستشفى القدس، مشيراً إلى أن الوقود نفد في مستشفى القدس، ومعظم الخدمات توقفت.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الدبابات الإسرائيلية أصبحت على بعد 20 مترا من مستشفى القدس في غرب مدينة غزة.



وأضاف أن القوات تطلق النار مباشرة على المستشفى.

مجمع الشفاء خارج الخدمة

وفي وقت سابق، قال محمد زقوت، مدير عام مستشفيات قطاع غزة، إن مجمع الشفاء الطبي بات خارج الخدمة بعد انقطاع الكهرباء عنه ونفاد الوقود بشكل كامل.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يحاصر المستشفى بشكل كامل، ويمارس عمليات قتل في محيطه"، مضيفا "يقتل الفلسطينيين أمام المستشفى أمام العالم ولا أحد يحرك ساكنا".





من ناحيتها، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن ما يحدث في المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في غزة "جريمة حرب وإبادة".



وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي أن القوات الإسرائيلية "تقصف المستشفيات وتحاصر وتقتل من فيها، وتقطع عنها المياه والوقود والكهرباء، وتمنع وصول المستلزمات الطبية إليها"، كما قصفت مجمع الشفاء بالفوسفور الأبيض.

مهددون بالموت

كما قالت إن المرضى في مجمع الشفاء الطبي مهددون بالموت الحتمي، مشيرة إلى أن "39 من الأطفال الخدج في العناية المركزة مهددون بالموت في أي لحظة، وتوفي طفل بالفعل صباح اليوم" لعدم إدخال الوقود للمستشفيات.



وأضافت أن عدم إدخال الوقود إلى المستشفيات سيكون حكما بإعدام البقية، وستتوقف الحاضنات عن العمل مساء اليوم بعد نفاد الوقود.

وتحدثت الكيلة عن مشاهد مروعة في المستشفيات حيث "العمليات الجراحية تجرى على الأرض من دون تخدير وعلى ضوء الهواتف النقالة، وهذا لم يحدث في التاريخ".





وذكرت الوزيرة أن إسرائيل "تنسج روايات مضللة للعالم لتتنصل من مسؤولياتها من قصف مستشفى المعمداني وارتكابها مجزرة خلفت أكثر من 500 قتيل" الشهر الماضي.



وأشارت إلى أن 20 من أصل 30 مستشفى في غزة توقفت عن العمل بصورة كاملة.