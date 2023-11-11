اليونيسف: حياة مليون طفل مهددة في غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اليوم الجمعة إن حياة مليون طفل في غزة باتت "معلقة بخيط رفيع" مع انهيار الخدمات الصحية للأطفال تقريبا في أنحاء القطاع.

وذكرت المنظمة في بيان أن "الانهيار شبه التام والهجمات التي تتعرض لها الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في أنحاء غزة، لا سيما في المناطق الشمالية، يهدد حياة جميع الأطفال في القطاع".

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كما أشار البيان إلى أن أكثر من 1.5 مليون نازح، من بينهم 700 ألف طفل، يكابدون الآن من أجل الحصول على مياه آمنة ويعيشون ظروفا "مروعة" فيما يتعلق بالصرف الصحي.

ودعت اليونيسف إلى وقف الهجمات على مرافق الرعاية الصحية فورا وسرعة توصيل إمدادات الوقود والمساعدات الطبية إلى المستشفيات في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك الأجزاء الشمالية من القطاع.

وقتل أكثر من 11078 شخصا بينهم أكثر من 4506 أطفال حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حركة حماس الجمعة جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب الناجمة عن الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.