إسرائيل تحذر: سكان بيروت قد يواجهون مصير غزة

لا يزال التصعيد مستمراً على حدود لبنان الجنوبية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً غير مسبوق على إسرائيل.

وفي هذا الإطار، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال جولة على الحدود مع لبنان، السبت، حزب الله من ارتكاب "خطأ فادح"، مشدداً على أن "حزب الله يجر لبنان نحو حرب قد تقع، واللبنانيون سيدفعون الثمن".

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كما أضاف غالانت في تهديداته: "سكان بيروت قد ينتهي بهم الأمر إلى وضع سكان غزة، وعدوانية حزب الله لم تعد مجرد استفزاز".

كذلك أردف أن "قوتنا الجوية الكبيرة موجهة نحو الشمال، ولم نستخدم في غزة سوى 10%".

أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية

يذكر أن غارة إسرائيلية استهدفت بوقت سابق، السبت، مركبة في جنوب لبنان، على مسافة حوالي 45 كيلومتراً من شمال الحدود بين البلدين، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، لتكون أول ضربة في عمق الأراضي اللبنانية منذ بدء القتال في أكتوبر.

وأفادت الوكالة بأن "مسيّرة معادية استهدفت سيارة بيك أب بأحد البساتين في منطقة البراك بمنطقة الزهراني" على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن سقوط قتلى وجرحى.

كما استمر تبادل القصف على جانبي الحدود، صباح السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام وفرانس برس، في شمال إسرائيل.

من جانبه، أعلن حزب الله أنه نفذ هجومين عبر الحدود على جنود إسرائيليين، متحدثاً عن إحداث إصابات في صفوفهم.

المنطقة الحدودية

يشار إلى أن تبادل القصف وإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله كانا مقتصرين حتى الآن على المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل ضربة ضد هدف على هذا البعد من الحدود.

"تسلل" 3 مسيرات

والجمعة، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن بلاده "تضرب على نطاق واسع في (جبهة) الشمال" رداً على "تسلل" 3 مسيّرات.

فيما أعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، قائلاً إنه نفذ هجوماً بثلاث مسيّرات هجومية استهدفت إحداها ثكنة إسرائيلية.

كما نعى حزب الله، الجمعة، 7 من عناصره قُتلوا بغارات إسرائيلية، ليرتفع بذلك إلى 68 عدد قتلى الحزب منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وأسفر التصعيد عن 90 قتيلاً في الجانب اللبناني، وفق حصيلة فرانس برس، في حين أحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 6 عسكريين على الأقل، ومدنيَّيْن جراء هذا التصعيد.