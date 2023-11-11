الصحة العالمية تطالب بوقف النار في غزة.. "الوضع لا يوصف"

طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بوقف لإطلاق النار في غزة ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال غيبريسوس أمام مجلس الأمن عبر ترجمة رسمية إن الوضع في غزة "لا يمكن وصفه"، مشيرا إلى أن 1.5 مليون شخص في القطاع أصبحوا مشردين.

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كما أضاف أن منظمة الصحة تحققت من 250 اعتداء على مرافق صحية في غزة، لافتا إلى ورود تقارير عن قصف مستشفى الشفاء ومستشفى آخر في القطاع.

المساعدات لا تكفي

وحذر مدير المنظمة من أن النظام الصحي في قطاع غزة ينهار، مشددا على أن المطلوب هو توفير الإمدادات الطبية والوقود.

وتابع قائلا "المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي، ونواصل الدعوة إلى إيصال المساعدات دون قيود".

وشدد مدير منظمة الصحة العالمية على أن هذه الأزمة في قطاع غزة "تؤكد ضرورة إصلاح مجلس الأمن"، مشيرا إلى استخدام الفيتو من جانب أميركا وروسيا لاحباط مشروعات قرارات لوقف القتال.

انتشار للأمراض

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن إسرائيل قصفت ساحات مستشفى الشفاء ومحيطه.

كما قال المدير العام للهلال الأحمر الفلسطيني مروان الجيلاني اليوم الجمعة إن مستشفيات قطاع غزة تشهد انتشارا للأمراض، محذرا من أن آلاف الأشخاص يواجهون خطر الموت.

وذكر الجيلاني أمام مجلس الأمن الدولي أن هناك أربعة مستشفيات في غزة تعرضت للقصف خلال الساعات الماضية.

وشدد مدير الهلال الأحمر على أن الأطفال في شمال غزة سيموتون إذا لم تصل المساعدات، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار وتوفير المساعدات دون قيود.

هذا وتقصف إسرائيل غزة جوا وبحرا وبرا منذ أن اخترق مسلحون من حماس السياج الحدودي للقطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول، ونفذوا هجوما قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص - حسب حصيلة حديثة معدلة-، واحتجاز نحو 240 آخرين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 11 ألف شخص قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، وإن مستشفيات غزة تواجه صعوبات تتمثل في نفاد الإمدادات الطبية والمياه النظيفة والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء.