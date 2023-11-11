مقتل 5 جنود إسرائيليين باشتباكات غزة.. والعدد يرتفع لـ 42

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل خمسة من جنوده في المعارك التي وقعت في غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ الهجوم البري على القطاع إلى 42.
وأوضح أن ضابطا وأربعة جنود أصيبوا أيضا بإصابات خطيرة، أمس، خلال المعارك في شمال القطاع، كما أصيب قائد في كتيبة جولاني بإصابة خطيرة في وسط غزة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومنذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل هجوماً عنيفاً على قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الدولة العبرية، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.
وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.
-
الهلال الأحمر الفلسطيني: 21 مستشفى توقفت عن العمل في غزةأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور عبد الجليل حنجل، أن أكثر من 21 مستشفى من أصل 35 توقفت عن الخدمة في قطاع غزة.وأضاف في اتصال مع ... العرب والعالم
-
الأمم المتحدة تكشف معلومة صادمة عن أطفال غزة القتلىوسط استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة منذ أكثر من شهر، شكلت أرقام القتلى صدمة في العالم أجمع، خاصة الأطفال.وفي هذا السياق، ... العرب والعالم
-
إسرائيل تحذر: سكان بيروت قد يواجهون مصير غزةلا يزال التصعيد مستمراً على حدود لبنان الجنوبية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ أن شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً غير مسبوق على ... العرب والعالم