مقتل 5 جنود إسرائيليين باشتباكات غزة.. والعدد يرتفع لـ 42

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل خمسة من جنوده في المعارك التي وقعت في غزة أمس، ليرتفع إجمالي عدد قتلاه منذ الهجوم البري على القطاع إلى 42.

وأوضح أن ضابطا وأربعة جنود أصيبوا أيضا بإصابات خطيرة، أمس، خلال المعارك في شمال القطاع، كما أصيب قائد في كتيبة جولاني بإصابة خطيرة في وسط غزة، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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ومنذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل هجوماً عنيفاً على قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الدولة العبرية، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.

وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.