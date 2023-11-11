نائبة أوروبية لرئيسة المفوضية: اغسلي يديك بدماء أطفال غزة

"لقد أمضت إسرائيل شهراً كاملاً في تحويل غزة إلى أنقاض وملء الشوارع بدماء الأطفال بأسلحة أوروبية وأميركية، وبدعم أوروبي وأميركي"، بهذه الكلمات انفجرت نائبة بالبرلمان الأوروبي، الأيرلندية كلير دالي، غضباً مهاجمة رئيسة المفوضية الأوروبية السياسية الألمانية أورسولا فون دير لاين، باجتماع لأعضاء البرلمان الأوروبي.

مجازر بدعم أميركي وأوروبي

فقد أضحت المسؤولة الرفيعة حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمة ألقتها للحديث عن غزة.

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ورأت دالي في حديثها أن إسرائيل ارتكبت مجازر بدعم أميركي وأوروبي، مشددة على أن وقف إطلاق النار بات مطلباً لا يكفي لإيقاف ما يجري.

كما شددت على أن الوضع في غزة لم يعد مجرد إبادة جماعية إسرائيلية، بل إنها أوروبية أيضاً، في إشارة منها إلى الموقف الأوروبي حيال ما يشهده القطاع.

وأضافت مخاطبة أورسولا فون دير لاين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية لا يهمها قتل فلسطيني كل 10 دقائق منذ أكثر من شهر، ولا قتل الصحفيين، واستهداف الممرات الإنسانية.

Israel has spent a month pounding Gaza into rubble and filling the streets with children's blood. With European and American weapons, and European and American support. Still @vonderleyen cannot even say the word: "ceasefire." This isn't just Israel's genocide. It's Europe's too. https://t.co/CtuWywBp2g pic.twitter.com/pWsrpSUIgU — Clare Daly (@ClareDalyMEP) November 10, 2023

كذلك تابعت أن فون دير لاين تقول بما معناه للإسرائيليين "افعلوا ما شئتم، ولكن لا تقتلوا الأطفال المدنيين".

وأضافت أن على السياسية الألمانية أن تغسل يديها من دماء الأطفال الفلسطينيين، متابعة: "الإبادة في غزة ليست جرم إسرائيل فقط، بل جرمك أنت أيضا".

أتى هذا على وقع التصعيد الإسرائيلي الذي لم يتوقف في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من شهر، وبعد أن أعلنت فون دير لاين بشكل صريح بعد عملية "طوفان الأقصى"، أنها تقف مع إسرائيل اليوم وغدا وفي المستقبل.

أكثر من 11 ألف ضحية

يشار إلى أن هذا ليس الانتقاد الأول للنائبة الإيرلندية، فلطالما هاجمت كلير دالي، موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز والداعم لإسرائيل في حربها التي تشنها على قطاع غزة.

فقد عبّرت دالي بالجلسة العامة التي عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا الشهر الماضي، عن غضبها وغضب بلدها أيرلندا من الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة على يد الإسرائيليين، وفق تعبيرها.

وقالت حينها: "انخرطت في السياسة لمدة 40 عاما، لكنني لم أر قط شيئا مثل ما يحدث في غزة على مرأى ومسمع من العالم. 10 أيام من الغارات الجوية المتواصلة. واحد من كل 1000 شخص يقتل على يد الحكومة الإسرائيلية".

أما الحرب التي دخلت شهرها الثاني، فحصدت حتى الآن أكثر من 11078 ضحية بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.

فيما حذّر المدير العام لمنظّمة الصحّة العالميّة من أنّ النظام الصحّي في غزّة "منهك تماما" ويتهاوى، مؤكداً مقتل طفل كل 10 دقائق.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.