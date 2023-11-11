"الأرض المحروقة".. هذا التكتيك قد تتبعه إسرائيل في غزة

أودت الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ نهاية أكتوبر الفائت بحياة أكثر من 11 ألف شخص في قطاع غزة المحاصر بما في ذلك أكثر من 4 آلاف طفل، في هجوم استهدف المنشآت المدنية وخصوصاً المستشفيات.

وأدى ذلك إلى أزمة إنسانية، ما أدى إلى نزوح الجزء الأكبر من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفع عشرات الآلاف إلى البحث اليائس عن الغذاء والأمان والمياه.

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وهناك كم كبير من التعليقات حول ما قد تكون عليه استراتيجية إسرائيل ومسارها النهائي في سعيها إلى إلغاء التهديد طويل الأمد الذي تشكله حماس عليها، لكن يلوح في الأفق وراء ذلك عقيدة عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد يبدو أنها تلعب دوراً الآن وهي "الأرض المحروقة".

"الأرض المحروقة"

وفي هذا الشأن كتب العقيد الإسرائيلي السابق غابرييل سيبوني تقريراً تحت رعاية معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، قال فيه إن الرد الضروري على الاستفزازات المسلحة من لبنان أو سوريا أو غزة كان ضربات "غير متناسبة" تهدف فقط إلى ضرب أهداف ثانوية، مشيراً إلى أن الهدف يجب أن يكون إلحاق أضرار دائمة بغض النظر عن العواقب المدنية كرادع مستقبلي، بحسب "واشنطن بوست".

ويبدو أن إسرائيل تستخدم هذه الاستراتيجية الآن في قطاع غزة وهي "الأرض المحروقة" وفق مستشار العربية للشؤون العسكرية والتسلح رياض قهوجي، حيث تستهدف فيها مستشفيات غزة بزعم استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية دون أن تقدم دلائل على ذلك.

والأرض المحروقة تعني منع الخصم من كل أنواع الحياة ويشمل ذلك المستشفيات، بذريعة ملاحقة عناصر حماس، وفق قهوجي.

مستشار #العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي: إسرائيل تستخدم استراتيجية الأرض المحروقة وتستهدف مستشفيات #غزة بزعم استهداف قيادات الفصائل الفلسطينية دون أن تقدم دلائل pic.twitter.com/Ie9H8LGE38 — العربية (@AlArabiya) November 10, 2023

من جانبه أوضح العقيد الإسرائيلي السابق سيبوني أن تلك الاستراتيجية "يحتاج فيها الجيش الإسرائيلي إلى التصرف بشكل فوري وحاسم وبقوة غير متناسبة مع تصرفات العدو والتهديد الذي يشكله".

وأضاف أن "مثل هذا الرد يهدف إلى إلحاق الضرر وإنزال العقوبة إلى حد يتطلب عمليات إعادة إعمار طويلة ومكلفة".

وبدا أن هذا المبدأ كان مطبقاً خلال جولة من الاشتباكات بين حماس في غزة وإسرائيل في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009.

تكتيك طبق سابقاً

فقد حدد تقرير صادر عن الأمم المتحدة بشأن هذا الصراع، الذي شهد مقتل أكثر من 1400 فلسطيني وإسرائيلي، أن الحملة الإسرائيلية كانت "هجوماً غير متناسب متعمداً يهدف إلى معاقبة وإذلال وإرهاب السكان المدنيين، وتقليل قدرتها الاقتصادية المحلية بشكل جذري على العمل وإعالة نفسها، وإرغامهم على شعور متزايد بالتبعية والضعف".

واستمرت العقيدة في السنوات التي تلت ذلك حيث أفاد المراسلون العسكريون الإسرائيليون والمحللون الأمنيون مرارا وتكرارا أن عقيدة الضاحية كانت استراتيجية إسرائيل طوال الحرب في غزة في الصيف الماضي.

وهذا ما لاحظه أيضاً الباحث الفلسطيني الأميركي رشيد الخالدي في خريف عام 2014، بعد حملة إسرائيلية أخرى خلفت أكثر من 1460 قتيلا مدنيا، بما في ذلك ما يقرب من 500 طفل.

حصار مكثف

يذكر أن إسرائيل كثفت حصارها منذ أمس للعديد من المستشفيات في القطاع، لاسيما مربع المستشفيات والشفاء، في محاولة للدفع بالمزيد من المدنيين إلى خارج مدينة غزة، نحو جنوب القطاع، بما يسهل على فرقها العسكرية ودباباتها التوغل أكثر في الشمال، لاسيما في ما تعتبره المربع الأمني لقيادة حماس، وتطبيق سياسة "الأرض المحروقة".

وحصدت الحرب التي دخلت شهرها الثاني، حتى الآن أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال من الجانب الفلسطيني.

أما حصيلة القتلى الإسرائيليين فبلغت 1200 في أحدث رقم قدمه الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، بعدما كان أعلن سابقا أنه 1400، سقط معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.