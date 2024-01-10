الحوثي: استهدفنا سفينة أميركية بالصواريخ والمسيرات

بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية صد الهجوم رقم 27 في سلسلة الهجمات الحوثية مؤخراً على السفن التجارية في البحر الأحمر، زعمت جماعة الحوثي اليمنية استهداف سفينة أميركية.

"رد أولي"

وأكدت الجماعة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة التي استهدفت سفينة أميركية، قالت إنها كانت تقدم الدعم لإسرائيل.

وأعلن بيان صادر عن الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، أن هذه العملية أتت كـ"رد أولي" على الاستهداف الأميركي لقواته في البحر الأحمر مؤخرا، متعهداً بالاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى المواني هناك من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، حتى وقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة.

بيلنكن يتوعد الحوثيين بالمحاسبة على تهديد السفن التجارية في البحر الأحمر

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت بوقت سابق اليوم أن الحوثيين شنوا، مساء الثلاثاء، هجوماً كبيراً على ممرات الملاحة الدولية وصفته بـ"المعقد". وكشفت أن طائراتها تمكنت بمعاونة قوات تحالف (حارس الازدهار) من إسقاط 18 طائرة مسيّرة وصاروخين من نوع كروز مضادين للسفن، بالإضافة إلى صاروخ باليستي مضاد للسفن في التصدي لهجوم بحري حوثي، أمس الثلاثاء.

كما وصفت الهجوم بالمعقد والكبير.

هجمات سابقة

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم، معلنين أن خطواتهم هذه تأتي مؤازرة للقطاع الفلسطيني المحاصر واحتجاجاً على الحرب.

فقد سجل منذ 19 نوفمبر الماضي (2023) عشرات الهجمات الحوثية في هذا الممر المائي المهم عالمياً.

فيما تعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل غاراتها العنيفة على غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضوا للاستهداف.

ما دفع الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لتلك الهجمات التي تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

أتت تلك الخطوة الأميركية وسط توتر إقليمي عام جراء حرب غزة واستنفار العديد من المجموعات المسلحة في عدة بلدان، لاسيما في العراق وسوريا، حيث سجلت عدة هجمات على قواعد أميركية من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، فضلا عن استنفار حزب الله في لبنان بمواجهة القوات الإسرائيلية.

يذكر أنه من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار أميركي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، ويطالب الحوثيين بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تعرقل التجارة العالمية.

كما يشير مشروع القرار إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها من الهجمات، ويحث على ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد.