تحمل نفطاً روسياً.. الحوثيون يستهدفون سفينة بـ"الخطأ"

قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن ميليشيا الحوثي استهدفت عن طريق الخطأ ناقلة تحمل نفطًا روسيًا، في هجوم صاروخي، اليوم الجمعة، قبالة سواحل اليمن.

وأوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت تقريرًا عن إطلاق صاروخ على بعد 90 ميلًا بحريًا من جنوب شرق مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وأشارت مذكرة استشارية للهيئة بالقول: "أبلغ الربان عن سقوط صاروخ في الماء على بعد 400 إلى 500 متر، وكانت تتبعه ثلاثة زوارق صغيرة"، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار.

كشف ملابسات الحادثة

وتابعت الهيئة أن السفينة واصلت إبحارها صوب وجهتها، وأن التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادثة.

ونصحت الهيئة السفن بتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ومن جانبها، أكدت شركة "أمبري" البريطانية "إطلاق النار على ناقلة ترفع علم بنما في البحر الأحمر قرب عدن".

وقالت الشركة إن الناقلة "استهدفت بطريق الخطأ بناء على معلومات قديمة تربط السفينة ببريطانيا".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة، جيمس هيبي، أن بلاده تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين بشكل فردي.

وأضاف الوزير لراديو تايمز أن ضربات القوات البريطانية ضد الحوثيين دفاع عن النفس والحذر مستمر.

وصرح المسؤول البريطاني، قائلا: "الحقيقة هي أن جماعة الحوثي كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن البحرية الملكية البريطانية لا تزال ترغب في حماية حركة الشحن، وسترى خلال الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت الهجمات ستتوقف.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر، وهو ما يمثل توسعا إقليميا للحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت القوات الجوية الأميركية في بيان إنها شنت ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن ذخيرة وأنظمة إطلاق ومنشآت تصنيع وأنظمة رادار خاصة بالدفاع الجوي.

وأضافت أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ موجه بدقة في الضربات على الحوثيين واستخدام طائرات وصواريخ توماهوك أطلقت من السفن والغواصات.

وقبلها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الجمعة، أن القوات الأميركية والبريطانية قامت بشن هجمات على أهداف للحوثيين، مؤكدة أن الضربات ضد الحوثيين تهدف إلى تقويض قدراتهم على تنفيذ هجمات، ومشددة في بيان على "إكس": "نحمل الحوثيين المدعومين إيرانيا مسؤولية الهجمات على الشحن الدولي".

وأضافت القيادة الوسطى الأميركية أنه قد "تم استهداف مواقع تحوي أسلحة وذخائر ومواقع إطلاق صواريخ"، مؤكدة أن "هذه الضربات لا علاقة لها بتحالف حارس الازدهار" الذي يضم أكثر من 20 دولة تعمل في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الضربات الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ. وقال أوستن في بيان إن "هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم".

وشدّد وزير الدفاع الأميركي على أنّ "إجراءات التحالف اليوم تبعث رسالة واضحة إلى الحوثيّين، مفادها أنّهم سيتحمّلون مزيدا من الأثمان إذا لم يُنهوا هجماتهم غير الشرعيّة".