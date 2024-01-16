وسط انقسام بشأن حرب غزة.. بايدن ونتنياهو "لم يتحدثا" منذ 3 أسابيع

يتزايد التوتر بين إسرائيل والعديد من حلفائها، وخاصة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والأحزاب الديمقراطية، بسبب الحرب في غزة.

وأفادت تقارير أن الرئيس بايدن لم يتحدث مع بنيامين نتنياهو منذ ثلاثة أسابيع وسط انقسام متزايد بين الاثنين حول طريقة تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة.

وأفادت صحيفتان إسرائيليتان بارزتان، الاثنين، أن البيت الأبيض يشعر بـ"الفزع" من افتقار نتنياهو إلى رؤية لإنهاء الصراع ونقص الدعم للحكم الفلسطيني المستقبلي في القطاع.

لقد تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي الدعوات الأميركية المتكررة لمناقشة تسوية محتملة بعد الحرب، بما في ذلك إشراك السلطة الفلسطينية لتلعب دوراً في غزة بمجرد التخلص من حماس - وهي الخطوة التي لن تحظى بشعبية في الداخل.

خطوات غير شعبية

وسط التوتر المتزايد، لم يعقد نتنياهو وبايدن محادثات مباشرة منذ مكالمة هاتفية جرت في 23 ديسمبر/كانون الأول، والتي ورد أن الرئيس الأميركي أنهى المكالمة فجأة بعد أن رفض نتنياهو الإفراج عن عائدات الضرائب المحتجزة للسلطة الفلسطينية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقيل إن بايدن قال للزعيم الإسرائيلي قبل أن يغلق الخط: "لقد انتهت هذه المحادثة". وكان الرجلان قد تحدثا في السابق بشكل شبه يومي في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وحذرت صحيفة معاريف الإسرائيلية اليومية نتنياهو من وضع البلاد في "مسار تصادم مباشر مع الإدارة الأميركية". وجاء ذلك بعد أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مؤتمر صحافي يوم السبت إنه "لا شيء سيوقفنا في طريقنا إلى النصر"، وهو تعليق اعتبر على نطاق واسع بمثابة إشارة إلى الإحباط الأميركي المتزايد من الحرب.

قبل نهاية العام الماضي، أفادت تقارير أن واشنطن كانت تضغط على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة وتقليل عدد الضحايا المدنيين هناك من خلال تقليص الهجوم.

ومنذ ذلك الحين، قامت إسرائيل بسحب بعض قواتها من شمال غزة وخفضت كثافة غاراتها الجوية في أجزاء من القطاع، لكن قيادة البلاد لم تقدم بعد أي إشارة واضحة حول موعد انتهاء الحرب.

قلق أميركي من توسع الحرب

وقيل أيضاً إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن نتنياهو قد يرى توسعاً محتملاً للقتال في جنوب لبنان، مع التركيز على إبعاد حزب الله عن المنطقة الحدودية، كوسيلة للتمسك بالسلطة في مواجهة الانتقادات بسبب الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى تفاقم الوضع. جعل هجوم حماس ممكنا. لكن المسؤولين الإسرائيليين ظلوا إلى حد كبير غير متأثرين بغضب واشنطن المتزايد، ورفضوا صراحة بعض الطلبات، بما في ذلك إلغاء تجميد عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية ولكنها امتنعت عن ذلك حتى الآن.

وتخشى الولايات المتحدة أن يؤدي حرمان السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل بينما لا يزال أكثر من 150 ألف عامل فلسطيني ممنوعين من دخول إسرائيل للعمل إلى زيادة الاضطرابات في الضفة الغربية، التي تحكمها جزئياً.

بايدن لنتنياهو: "المكالمة انتهت"

وأكد بيزاليل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، والذي كان وراء المنع الأولي لتحويل الأموال، على قراره بعد زيارة أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، إلى تل أبيب الأسبوع الماضي.

وقال: "سنواصل القتال بكل قوتنا لتدمير حماس، ولن ننقل شيكلًا للسلطة الفلسطينية سيذهب إلى عائلات النازيين في غزة".

ودان البيت الأبيض مرارا وتكرارا التصريحات التحريضية الصادرة عن سموتريتش وغيره من أعضاء اليمين المتشدد في حكومة نتنياهو. وبدا رئيس الوزراء الإسرائيلي غير راغب في كبح جماح الفصيل القومي داخل حكومته، خوفا من أن تؤدي أي خطوة للقيام بذلك إلى انسحاب من شأنه أن يؤدي إلى انهيار الائتلاف الحاكم.

نتنياهو يتلاعب بأميركا وشركاء الائتلاف

وقال الخبراء بحسب جريدة "التليغراف" البريطانية إن استراتيجية نتنياهو تركز على ما يبدو على "اللعب على كلا الجانبين" في محاولة للحفاظ على دعم الحليف الرئيسي لإسرائيل ولكن أيضًا لاسترضاء شركاء الائتلاف الحريصين على مواصلة إسرائيل ردها القوي على هجوم حماس.

وقال ميراز زونسزين، أحد كبار المحللين الإسرائيليين في مجموعة الأزمات، لصحيفة التليغراف: "إن نتنياهو يطيل هذه الحرب للبقاء في السلطة. سيقول لحلفائه إن الولايات المتحدة تضغط عليه، ويمكنه أن يقول للولايات المتحدة إن الوزراء اليمينيين المتطرفين يمنعونه. إنه يلعب على كلا الجانبين".