طائرات أميركية تساعد بإيصال المساعدات لمنطقة الزلزال باليابان

قال وزير الدفاع الياباني، مينورو كيهارا، اليوم الثلاثاء، إن طائرات هليكوبتر أميركية ستنتشر في شبه جزيرة نوتو التي ضربها الزلزال على الساحل الغربي للبلاد، وذلك للمساعدة في جهود الإغاثة.

وأوضح كيهارا أن اليابان طلبت من القوات الأميركية المساعدة في توصيل مواد إغاثة، فيما تركز قوات الدفاع الذاتي التابعة لها حاليا على نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

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وقال كيهارا "اعتبارا من الأربعاء 17 يناير، تخطط القوات الأميركية في اليابان لنقل مواد الإغاثة إلى مطار نوتو بطائرات هليكوبتر من طراز يو إتش-60 لضحايا الكارثة، وسيستخدمون قاعدة كوماتسو التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية كمقر".



كما أعلن السفير الأميركي لدى اليابان أن بلاده ستنشر طائرتي هليكوبتر عسكريتين إلى شبه جزيرة نوتو.



وتأكد مقتل أكثر من 220 شخصا في زلزال الأول من يناير كانون الثاني، الذي دمر آلاف المنازل فضلا عن بنية تحتية حيوية بما في ذلك طرق وجسور ومنشآت موانٍ. وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عن المنطقة المعزولة.



وتعثرت جهود الإغاثة بسبب الهزات الارتدادية القوية التي يخشى رجال الإنقاذ من أنها قد تؤدي إلى انهيارات أرضية وإلحاق المزيد من الأضرار بالمباني المتضررة.



وهذا الزلزال هو الأكبر في اليابان من حيث عدد الضحايا منذ عام 2016 عندما أودت زلازل في منطقة كوماموتو الجنوبية الغربية بحياة 276 شخصا. وتتواجد قوات أميركية في اليابان منذ الحرب العالمية الثانية بما يمثل أكبر وجود عسكري لها في الخارج.