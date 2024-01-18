إسقاط مسيرة قرب قاعدة أميركية شمال العراق.. مصادر تكشف

كشفت مصادر أمنية أن أنظمة دفاعية أسقطت طائرة مسيرة مسلحة، الخميس، فوق مطار أربيل شمال العراق، حيث تتمركز قوات أميركية ودولية أخرى، وفق رويترز.

والثلاثاء أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أنه جرى إسقاط 3 طائرات مسيرة فوق مطار أربيل.

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كما أضاف في بيان أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة وإسقاطها في حوالي الساعة 5:05 صباحاً بالتوقيت المحلي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، إلا أن فصائل عراقية موالية لإيران ومنضوية تحت ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، كانت أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة مماثلة.

جاء هجوم الثلاثاء بعد ساعات من إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم ما قال إنه "مقر تجسس" لإسرائيل في إقليم كردستان العراق.

مزيج من الصواريخ والمسيرات الملغمة

يذكر أنه منذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تعرض الجيش الأميركي بالفعل لنحو 130 هجوماً على الأقل من فصائل مسلحة في العراق وسوريا عبر مزيج من الصواريخ والطائرات المسيرة الملغمة.

ما دفع واشنطن إلى الرد عبر ضرب عدد من الفصائل الموالية لإيران في البلدين.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.