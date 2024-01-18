البرلمان الأوروبي يعتمد قرارا لوقف النار في غزة

بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب، دعا البرلمان الأوروبي للمرة الأولى، إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

قرار رمزي

فقد وافقت الدول الأعضاء، اليوم الخميس، على قرار رمزي بأغلبية 312 صوتا، مقابل 131 صوتا، فيما امتتنع 72 عضوا عن التصويت، في الجلسة العامة بمدينة ستراسبورغ.

وأفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن جلسة البرلمان حضت دول الاتحاد على تشكيل مهمة بحرية من أجل حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، في إشارة إلى الهجمات الحوثية في الممر المائي الهام.

وتابع أن البرلمان صادق على قرار يدعو فيه إلى وقف نهائي لإطلاق النار في غزة.

24 ألف ضحية

جاء ذلك بعدما طرحت القاهرة مؤخرا، مسودة أو خطة أولية لاقتراح يقضي بتخلي حماس عن السلطة مقابل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

إلا أن حماس وحركة الجهاد رفضتا هذا المقترح، وفق ما أكد حينها مصدران أمنيان مصريان، علماً أن مسؤولين من الحركتين نفيا علناً الأمر.

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت أن الحرب ستستمر طويلاً حتى القضاء على حماس، التي شنت في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما فجر حرباً إسرائيلية عنيفة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.