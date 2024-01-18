الناتو يبدأ تدريباً لعدة أشهر.. هو الأكبر منذ عقود

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بمشاركة 90 ألف عسكري، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود، على مدى أشهر.
وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي، كريستوفر كافولي، للصحافيين بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر أيار/مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد.
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