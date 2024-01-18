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دبابة تابعة لقوات حلف الناتو (شترستوك)

الناتو يبدأ تدريباً لعدة أشهر.. هو الأكبر منذ عقود

دبي - العربية.نت
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بمشاركة 90 ألف عسكري، أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود، على مدى أشهر.

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وصرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأميركي، كريستوفر كافولي، للصحافيين بأن التدريب Steadfast Defender (المدافع الصامد) سيستمر حتى أواخر أيار/مايو ويشمل وحدات من كل الدول الأعضاء الـ31 والدولة المرشحة السويد.

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