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من إيلات (أرشيفية- فرانس برس)
من إيلات (أرشيفية - فرانس برس)

إنذار كاذب يربك إسرائيل.. إطلاق صاروخ لاعتراض هدف وهمي

دبي - العربية.نت
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش أطلق صاروخاً لاعتراض هدف مشبوه في منطقة البحر الأحمر كان في طريقه نحو المجال الجوي الاسرائيلي، لكن تبين أنه إنذار كاذب.

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تفعيل صفارات الإنذار

وأضاف أدرعي على حسابه الرسمي على منصة إكس أن صفارات الإنذار أطلقت على إثر إطلاق صاروخ الاعتراض، مؤكدا انتهاء الواقعة وعدم وجود أي مخاوف حاليا من وقوع أي حادث.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تفعيل صفارات الإنذار في إيلات بجنوب إسرائيل.

واقعة سابقة

كما انطلقت صفارات الإنذار في ساعة متأخرة، أمس الأربعاء، في بلدات محيطة بقطاع غزة، وفي بلدة المطلة بشمال إسرائيل قرب الحدود اللبنانية.

وكان الحوثيون في اليمن، المدعومون من إيران، قد شنوا سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، وقد فشل معظمها في الوصول إلى أهدافها وغالبا ما تم اعتراضها.

ارتفاع حصيلة القتلى

إلى هذا تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزة للشهر الرابع، ما أسفر عن مقتل 24620 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.

فيما قتل 172 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وإصابة 61830 بجروح منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

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