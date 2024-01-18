تلبية لرغبة أميركية.. إسرائيل تسحب آلاف الجنود من غزة

على وقع الانقسامات والخلافات المتصاعدة بين واشنطن وتل أبيب في ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، وبينما لاحت بوادر تغيير بطريقة تعامل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحكومة في تل أبيب جد جديد على الملف.

سحبت آلاف الجنود

فقد سحبت إسرائيل آلاف الجنود من غزة، بغية الانتقال إلى مرحلة أقل حدة وأكثر دقة في الحرب ضد حركة حماس، وذلك تنفيذا لرغبة واشنطن، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأفاد التقرير بأن الخطوة الجديدة خلقت مخاوف لدى بعض المسؤولين الإسرائيليين، بحجة أن الانسحاب سيقوض الهدف الاستراتيجي المتمثل في القضاء على الحركة ومنع هجمات أخرى.

بينما رأى مؤيدو القرار أنه يمنح إسرائيل إمكانية نشر قواتها في بؤر التوتر الأخرى، مثل الضفة الغربية والحدود مع لبنان.

أتى ذلك بينما كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، أن إسرائيل لديها حاليا 3 فرق تقاتل في غزة، واحدة شمالا والثانية في وسطها والثالثة في جنوبها.

إسرائيل تدخل مرحلة "المتاهة المظلمة" في حرب غزة

ولفت إلى أن الفرقة الرابعة "36" تم سحبها للراحة والتدريب، مشيرا إلى أن الانتشار الكبير حاليا يتم في معقل حماس الجنوبي، في مدينة خان يونس.

خلافات أميركية إسرائيلية

يشار إلى أن تلك التطورات أتت فيما تستمر الخلافات الأميركية الإسرائيلية حول العديد من النقاط في ما يتعلق بغزة، من ضمنها محاولة التخفيف من حدة الحرب وتركيزها على قادة ومواقع حماس مع تفادي سقوط المزيد من المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن شكل الحكم في القطاع الفلسطيني المحاصر بعد انتهاء الحرب وغيرها من المسائل.

يذكر أن نتنياهو كان أكد مراراً أنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة، كما أكد أن الحرب ستستمر طويلاً وحتى القضاء على حماس، التي شنت في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما فجر حرباً إسرائيلية عنيفة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير ثلثي الأبنية في غزة، إما بشكل كلي أو جزئي، بينما نزح نحو 80% من سكان القطاع نحو الجنوب.