توافق فلسطيني على تشكيل حكومة وفاق في غزة.. مصادر تكشف

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أكدت مصادر العربية، اليوم الخميس، أن هناك توافقا وطنيا فلسطينيا على تشكيل حكومة وفاق وطني في غزة، مشيرة إلى دعم أميركي أوروبي لتشكيل هذه الحكومة.
"جهود تشكيل حكومة وفاق وطني"
وأضافت المصادر أن هناك اتصالات للوسطاء لدعم جهود تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينى، لافتة إلى أن الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة شخصيات وطنية لا تضم أسماء من الفصائل.
"حوار مباشر بين فتح وحماس"
كما كشفت عن اتصالات مكثفة لعقد اجتماع بين الفصائل الفلسطينية يضمن حواراً مباشراً بين فتح وحماس.
أتت تصريحات المصادر بعد تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه لا يمكن أن يسمح بقيام دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن "الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية بل القضاء على الدولة اليهودية".
"سيبث رسالة ضعف"
كما أضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب أنه ملتزم بعدم إنهاء الحرب من دون الانتصار المطلق، وتصبح غزة منزوعة السلاح، معتبرا أن "وقف الحرب قبل تحقيق كامل الأهداف سيبث رسالة ضعف".
"لن يعاد احتلالها"
في الأثناء، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تتوقف عن العمل نحو تحقيق حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف كيربي للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية "ستكون هناك غزة ما بعد الصراع ولن يعاد احتلالها".
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