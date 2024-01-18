فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام عقوبات جديداً لحماس

قال كريستوف لوموان، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحافيين اليوم الخميس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات خاصا جديدا ضد حركة حماس يوم الاثنين المقبل.

وأضاف "سيستهدف الأفراد والتحويلات المالية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

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تأتي الخطوة المتوقعة بعد قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بفرض عقوبات على يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة بسبب الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

عقوبات أميركية بريطانية

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا أيضا في ديسمبر كانون الأول عقوبات إضافية على ثمانية مسؤولين ساهموا في تنفيذ أجندة حماس وتعظيم مصالحها في الخارج كما ساعدوا في إدارة شؤونها المالية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا المزيد من العقوبات في 13 ديسمبر الماضي على مسؤولين ووسطاء في حركة حماس. وهذه رابع رزمة من العقوبات الأميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصاً مسؤولين في حركة الجهاد التي تشارك إلى جانب حماس بالمعارك في قطاع غزة.

عقوبات على الجهاد

وبين الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل حركة الجهاد في إيران ناصر أبو شريف، والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

كذلك تستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس، واثنين من الممولين.