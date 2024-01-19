استمرت 40 دقيقة.. مسؤول إسرائيلي: مكالمة بايدن ونتنياهو "إيجابية"

فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التطورات في إسرائيل وقطاع غزة، كشف مسؤول إسرائيلي أن المكالمة اليوم كانت إيجابية واستمرت 40 دقيقة، وشملت ملفات عدة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن مكالمة بايدن ونتنياهو اليوم كانت إيجابية عكس المكالمة الأخيرة في 23 ديسمبر.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في 23 كانون الأول/ديسمبر، وأثار عدم التواصل بينهما منذ ذلك الحين تساؤلات حول وجود خلاف.

وتأتي المكالمة بين بايدن ونتنياهو بعدما أبلغ مسؤولون بالهلال الأحمر عن إطلاق نار كثيف من طائرات إسرائيلية مسيرة على مواطنين في مستشفى الأمل بخان يونس، وهي المدينة الرئيسية في الجزء الجنوبي من غزة.

وشنت إسرائيل هجوما واسعا جديدا على خان يونس بهدف السيطرة على المدينة التي تقول إنها الآن القاعدة الأساسية لمقاتلي حماس الذين هاجموا جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول في عملية أسفرت عن مقتل 1200 شخص، وعجلت بحرب دمرت القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 142 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 278 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع عدد القتلى خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الحرب إلى 24762.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان لطالما أكد على استمرار الحرب حتى تحقيق الأهداف المتمثلة بالقضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا وعودة الأسرى، وهو ما لم يتم تحقيقه حتى اليوم.

وشنت حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي هجوماً مباغتاً على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، ما فجر حرباً إسرائيلية عنيفة على القطاع أدت إلى مقتل أكثر من 24 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير ثلثي الأبنية في غزة، إما بشكل كلي أو جزئي، بينما نزح نحو 80% من سكان القطاع نحو الجنوب.