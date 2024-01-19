الكرملين: التوتر بين باكستان وإيران مرتبط بحرب غزة

أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن مستوى التوتر في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ مرتفع للغاية، معتبرا أن التوتر بين إيران وباكستان ناجم جزئيا عن الصراع في غزة، الذي نخشى من اتساع رقعته.

وكان التوتر قد تصاعد بين إيران وباكستان خلال الأيام الماضية، وتطور إلى ضربات حدودية متبادلة ضد جماعة متشددة.

محطة الضبعة النووية

في سياق آخر، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم المشاركة في مراسم صب الخرسانة الأولى في قاعدة وحدة الطاقة الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر.

كما قال بيسكوف للصحافيين، اليوم الجمعة: "إن مشاركة الرئيس بوتين قيد التحضير، إنها مراسم مهمة للغاية، نواصل تعاوننا مع الشركاء المصريين في مختلف المجالات، (مصر) شريك مهم جداً بالنسبة لنا، بما في ذلك في هذا المجال من التكنولوجيا الفائقة، وهو مجال مهم جداً للتنمية في مصر".

"زعيم الصناعة النووية"

وأكد أن "روسيا هي بلا منازع زعيم الصناعة النووية في العالم، نحن نقدم خدمات أفضل وأرخص وذات جودة، ومن الصعب جداً على المشاركين الآخرين في السوق التنافس معنا".

تجدر الإشارة إلى أن صب الخرسانة الأولى في الوحدة الرابعة لمحطة "الضبعة" للطاقة النووية، سيمثل نهاية الفترة التحضيرية والانتقال إلى المرحلة الرئيسية لبناء كتل المحطة.

أول محطة للطاقة النووية في مصر

وتعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، ستقوم شركة "روسآتوم" ببنائها في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، على بعد نحو 300 كيلو متر شمال غربي القاهرة، وهذا هو أول مشروع كبير للشركة في إفريقيا، ومن المقرر أن تقوم "روسآتوم" ببناء أربع وحدات لمحطات الطاقة حتى عام 2028، وتزويد المحطة بالوقود النووي طوال دورة حياتها النووية (60 عاماً)، فضلاً عن توفير خدمات تدريب الموظفين وإجراء الصيانة والإصلاحات لمدة 10 سنوات بعد بدء تشغيل كل وحدة.