باكستان تخفف لهجتها: إيران دولة صديقة ولا نريد تصعيداً

إثر التوتر الحاد الذي ساد العلاقات بين إيران وباكستان خلال الأيام الماضية، وتطور إلى ضربات حدودية متبادلة ضد جماعة متشددة، بدأ الطرفان في تهدئة الأمور.

فقد أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، أن بلادها تعتبر طهران صديقة، ولا تريد المزيد من تصعيد التوتر.

إشارات من طهران أيضاً

وقالت بلوش في تصريحات لوكالة "بلومبيرغ"، اليوم الجمعة: "لطالما أكدنا أن إيران صديقة، ولا نريد تصعيداً معها".

كما أضافت أن بلادها تتلقى إشارات أيضا من طهران تفيد بأنها لا تريد التصعيد كذلك.

أتت تلك التصريحات بعد تنفيذ إسلام أباد، أمس الخميس، ضربات في الداخل الإيراني ضد جيش تحرير بلوشستان الذي تصفه بالإرهابي، ما أدى إلى مقتل 9 في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية. ودفع طهران للتنديد واستدعاء سفير الجارة للمطالبات بتفسيرات.

فيما لوح أحد كبار مسؤولي الجيش الباكستاني بأن بلاده مستعدة للرد مجددا على أي مغامرة إيرانية متهورة وغير محسوبة.

يشار إلى أن الضربة الباكستانية جاءت بعدما قصفت إيران بدورها، يوم الثلاثاء الماضي، مواقع داخل الأراضي الباكستانية، ضد جماعة "جيش العدل" التي تصنفها إرهابية.

وغالبا ما تتبادل طهران وإسلام آباد اتهامات حول السماح لمسلحين من "جيش العدل أو جيش تحرير بلوشستان" باستخدام أراضي الدولة الأخرى لشن هجمات.

لكن نادرا ما تحوّلت تلك الاتهامات إلى تدخل عسكري مباشر من طرف ضد آخر كما حصل مؤخرا، ما صاعد من المخاوف الدولية.