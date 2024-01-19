حركة فتح: حماس مدعومة بشكل واضح من إيران وإسرائيل

بعد تصريحات مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل التي قال فيها إن إسرائيل موّلت إنشاء حماس، شدد عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، أسامة العلي، على أن حماس مدعومة بشكل واضح من إيران وإسرائيل.

وصرح العلي في مقابلة مع "العربية"، مساء الجمعة، أن "حماس ميليشيا داخل فلسطين لا تمثل الدولة".

لن تترك حكم غزة إلا مجبرة

فيما أكد أن حماس لن تترك حكم غزة إلا مجبرة. وأردف أن "أهل غزة فقط يقررون من يحكمها".

في حين مضى قائلاً إن إسرائيل لن تغادر غزة قبل عامين وأكثر.

أسامة العلي: التظاهرات بالعالم لدعم الشعب الفلسطيني لا حماس

"سعينا للمصالحة مراراً"

إلى ذلك كشف: "سعينا للمصالحة مراراً وحماس رفضت"، موضحاً: "خرجنا من غزة طوعاً كي لا ندخل بحرب أهلية".

فيما أكد أن "مسار التفاوض مع إسرائيل لم يفشل".

"محاولة إضعاف السلطة الفلسطينية"

يشار إلى أن بوريل كان أفاد في خطاب بجامعة بلد الوليد في وقت سابق، الجمعة: "نعم، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح".

وأضاف أن الحل السلمي الوحيد يشمل إقامة دولة فلسطينية، قائلاً: "نعتقد أن فرض حل الدولتين من الخارج هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام رغم إصرار إسرائيل على معارضة هذا الحل".

تأتي تصريحات بوريل في تناقض علني مع موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ينفي هذه الاتهامات.

وتحكم حماس قطاع غزة منذ 2007 بعد حرب قصيرة مع حركة فتح بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي يتخذ من الضفة الغربية مقراً له.