وفد من حماس في موسكو.. وروسيا تدعو للإفراج عن كل الرهائن

دعت الخارجية الروسية، الجمعة، حماس، خلال محادثات في موسكو، إلى الإفراج عن كل الرهائن المحتجزين لديها، معتبرة في الوقت نفسه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف "ذات حجم كارثي".

وقالت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق إن "الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعاً عن المدنيين، الذين احتجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، لدى الفصائل الفلسطينية"، وفق فرانس برس.

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، حسب مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم قتلوا.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 24762 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

كذلك يعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون والذين نزح أكثر من 85% منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جداً رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.