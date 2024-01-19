"الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات على حماس".. مسؤول يكشف

كشف مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن التكتل أقر، الجمعة، مجموعة عقوبات على حماس، مضيفاً أن التدابير الأولى ستستهدف 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة.

وأردف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن "ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصاً لحماس. أدرجنا بالقائمة 6 أشخاص"، وفق رويترز.

السنوار على قائمة "الإرهاب"

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أدرج، الثلاثاء، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على قائمة "الإرهاب" على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وبموجب ذلك، يتم تجميد أي أصول قد يملكها السنوار في الدول الـ27 للتكتل القاري، ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه.

كما سبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في ديسمبر الفائت مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس هما قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى، على قائمة "الإرهاب" التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال "إرهابية".

كذلك، سبق له أن صنف حماس "منظمة إرهابية".

آلاف القتلى

يذكر أن حماس شنت في السابع من أكتوبر الفائت هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، حسب مصادر إسرائيلية رسمية.

كما احتُجز خلال الهجوم نحو 250 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزة، وأطلق سراح حوالي 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر. ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم قتلوا.

ورداً على الهجوم، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة أرفقتها بهجوم بري اعتباراً من 27 أكتوبر الفائت، أسفر حتى الآن عن مقتل 24762 فلسطينياً، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.