تجدد الاشتباكات بمناطق عدة في غزة.. وقصف مكثف على جباليا

تجددت الاشتباكات، اليوم السبت، بمناطق عدة في قطاع غزة، بحسب مراسلة العربية/الحدث، تزامناً مع قصف إسرائيلي مكثف استهدف منطقة جباليا.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها يخوضون "معارك ضارية من مسافة صفر" مع قوات إسرائيلية متوغلة شرق جباليا في شمال قطاع غزة.

قصف على خان يونس

فيما أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن شخصا قُتل، وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في خان يونس بجنوب القطاع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته البرية تدعمها القوات الجوية والبحرية تواصل ضرب وتدمير بنية تحتية يستخدمها المسلحون في أنحاء متفرقة من القطاع.

وأضاف أن قواته في شمال القطاع رصدت مسلحين يعملون من مسافة قريبة منها ويحاولون زرع عبوات ناسفة بالمنطقة، وردت بإطلاق النار ووجهت طائرة تابعة لسلاح الجو لضرب المسلحين.

ومضى الجيش الإسرائيلي يقول في بيان، إنه وجه أيضا طائرات هليكوبتر عسكرية لضرب مسلحين، وإحباط عملية كانوا يستعدون لتنفيذها في شمال القطاع، كما شن غارة في مدينة خان يونس بالجنوب بعدما رصد ست قاذفات صواريخ.

قصف مكثف على جباليا

في موازاة ذلك، أفادت وكالة شهاب الإخبارية بأن قصفا إسرائيليا مكثفا استهدف منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أمس، بارتفاع عدد قتلى الهجمات الإسرائيلية على القطاع إلى 24 ألفا و762 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان على تليغرام أن عدد المصابين ارتفع إلى 62108 في اليوم 105 من الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما أشارت وزارة الصحة إلى أن 142 شخصا قتلوا، وأصيب 278 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأردف البيان أن هناك ضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.