حزب الله: سنرد على إسرائيل بنفس وتيرة ضرباتها تماماً

منذ السابع من أكتوبر الماضي، فرضت التطورات على الجبهة الشمالية لإسرائيل نفسها على الملف، حيث أدت المواجهات شبه اليومية على الحدود بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، إلى تأزيم الوضع.

سنرد بنفس الطريقة!

وبعدما شدد وزير دفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على ضرورة الاستعداد لتدهور الوضع الأمني على حدود لبنان، جهّز حزب الله للأمر نفسه على ما يبدو.

فقد أعلن نائب الأمين العام للجماعة نعيم قاسم، أن التهديدات الإسرائيلية وصلت، وأن الحزب سيقوم بالرد على أي تهديد، وفق قوله.

كما أضاف مساء الجمعة، أنه في حال قررت إسرائيل توسيع الضربات سيرد عليها الحزب بنفس الطريقة تماماً.

أما في حال بقيت الضربات على المتسوى ذاته، فستبقى ضربات الحزب بالوتيرة ذاتها، بحسب كلامه.

تأتي هذه التطورات بعيد إجراء وزير الدفاع يوآف غالانت، تقييما للوضع الميداني حول جاهزية القطاع الشمالي لتوسيع الحملة العسكرية، والذي ركز، من بين أمور أخرى، على سير عملية إعادة سكان الشمال الإسرائيلي إلى المنازل.

وشدد غالانت وقتها على أن إسرائيل تفضل التوصل إلى تسوية سياسية تسمح بعودة السكان بدل إعادتهم إلى منازلهم عبر الوسائل العسكرية.

جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد مسؤولين لبنانيين أن حزب الله كان رفض أفكارا أولية من واشنطن لتهدئة القتال الدائر مع إسرائيل عبر الحدود، تضمنت سحب مقاتليه بعيدا عن الحدود.

وشملت تلك المقترحات الأميركية، أن يتم تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة، فيما تضمن مقترج آخر بأن ينقل حزب الله مقاتليه ويبعدهم لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود. وكانت إسرائيل طالبت سابقا بابتعادهم مسافة 30 كيلومترا إلى نهر الليطاني، كما هو منصوص عليه في قرار للأمم المتحدة صدر عام 2006.

لكن جماعة حزب الله رفضت الفكرتين ووصفتهما بأنهما غير واقعيتين.

حزب الله يرفض مقترح أميركا

مناوشات يومية

يذكر أن الحدود الإسرائيلية اللبنانية تشهد بشكل يومي تبادلا لإطلاق النار لكنه لم يصل إلى حد حرب شاملة، ما أدى إلى مقتل 190 شخصاً على الأقل في لبنان، بينهم أكثر من 140 عنصراً من حزب الله و3 صحافيين، فضلا عن نزوح نحو 76 ألف لبناني من البلدات الحدودية، وفق فرانس برس.

فيما تتأرجح المنطقة الأوسع بشكل خطير نحو تصعيد كبير للصراع الذي أججته الحرب في غزة.

رغم ذلك ألمح الحزب إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، حسب المسؤولين.