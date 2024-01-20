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مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ ف ب)
مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (أ ف ب)

مسؤول فلسطيني: تصريحات بوريل عن حماس هدفها الضغط على نتنياهو

دبي - العربية.نت
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قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن تصريحات مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بأن إسرائيل مولت حركة حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، تأتي في إطار الضغط على رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لفتح مسار سياسي لإنهاء الاحتلال أو لوقف الحرب.

بوريل: إسرائيل مولت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية العرب والعالم بوريل: إسرائيل مولت حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية

وأوضح مجدلاني في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي أنه "طالما كانت تُنقل الأموال لحركة حماس في غزة عبر طائرات خاصة من قطر إلى مطار اللد في سيارات إسرائيلية، وبرعاية الأمن الإسرائيلي، وهذا لم يكن سرا".

كما شدد على أن إثارة هذا الموضوع الآن ترتبط بالضغط على حكومة نتنياهو أمام الرأي العام الإسرائيلي، خاصة أنه يرفض أي حل سياسي، ويرفض حل الدولتين ووحدة الأراضي الفلسطينية تحت إدارة السلطة الفلسطينية، كما يرفض الضغوط الأوروبية والأميركية لإنهاء الاحتلال أو وقف الحرب.

استخدام سياسي ووظيفي

وأكد أن "تصريحات بوريل هي استخدام سياسي ووظيفي للدور الإسرائيلي في دعم حركة حماس وفي تعزيز الانقسام، لا أكثر ولا أقل".

يذكر أن بوريل كان قد قال أمس الجمعة في كلمة ألقاها بجامعة "بلد الوليد" بإسبانيا، إن إسرائيل مولت حركة حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية. وأضاف ردا على تصريحات نتنياهو التي قال فيها إنه يرفض حل الدولتين، أن هذا الحل "يجب أن يفرض من الخارج من أجل السلام في المنطقة".

وينفي نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

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