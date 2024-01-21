أكدت أن بوتين مستعد لزيارتها.. كوريا الشمالية تعزز تحالفها مع روسيا

وافقت كوريا الشمالية على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي مع روسيا لإقامة "نظام دولي جديد متعدد الأقطاب"، في حين تعمل الدولتان على بناء جبهة موحدة مع تفاقم التوترات مع الولايات المتحدة.

كما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد مجددا استعداده لزيارة بيونغ يانغ، وذلك خلال اجتماع عقد في موسكو الأسبوع الماضي مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي.

تعزيز العلاقات

وتعمل كوريا الشمالية بنشاط على تعزيز علاقاتها مع روسيا، بينما يحاول زعيمها كيم جونغ أون كسر العزلة الدبلوماسية وتعزيز مكانته.

وأثار التحالف بين بيونغ يانغ وموسكو مخاوف دولية بشأن التعاون المزعوم في مجال الأسلحة، إذ تزود كوريا الشمالية روسيا بالذخائر للمساعدة في إطالة أمد القتال في أوكرانيا، ربما في مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية تشتد الحاجة إليها للمساعدة في تطوير قوات كيم.

ونفت كل من بيونغ يانغ وموسكو اتهامات واشنطن وسيول بشأن نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تعليقات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إن تشوي والمسؤولين الروس عبروا في اجتماعاتهم عن "إرادة قوية لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في الدفاع عن المصالح الأساسية للبلدين وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب".

كما أفادت الوزارة بأن روسيا عبرت عن شكرها العميق لكوريا الشمالية لدعمها الكامل في حربها على أوكرانيا.

وأضافت أن تشوي والمسؤولين الروس عبروا كذلك عن "قلق بالغ" إزاء توسيع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها الآسيويين، والذين يلقون باللوم عليه في تفاقم التوترات بالمنطقة وتهديد سيادة كوريا الشمالية ومصالحها الأمنية.

ومن جانبها، أكّدت وزيرة الخارجية الكوريّة الشماليّة استعداد بلادها لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما نقلت عنها الأحد وكالة الأنباء الرسميّة في بيونغ يانغ، في أحدث مؤشر إلى التقارب بين البلدين.

وقالت تشوي سون هوي لبوتين خلال زيارتها موسكو، إن كوريا الشماليّة "مستعدة لاستقبال أقرب أصدقاء الشعب الكوري بأكبر قدر من الإخلاص"، وفق ما جاء في بيان أصدره مكتبها ونقلته الوكالة.

والتقت تشوي الأسبوع الماضي في موسكو بوتين ونظيرها سيرغي لافروف.

وعزّزت بيونغ يانغ وموسكو علاقاتهما في الآونة الأخيرة، خصوصا من خلال زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون النادرة لأقصى الشرق الروسي في أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي ختام زيارته تلك، دعا كيم بوتين إلى زيارة كوريا الشماليّة.

وقد أبدى بوتين "رغبته في زيارة جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديموقراطيّة (الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة) قريبا"، حسبما جاء في البيان الذي نقلته الوكالة الكوريّة الشماليّة الرسميّة.