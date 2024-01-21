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من الحدود اللبنانية الإسرائيلية (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الشرق الأوسط

أول فيديو للقصف الإسرائيلي على وحدة حماية كبار الشخصيات في حزب الله

مقتل عنصر من الوحدة وجرح آخرين في الهجوم الذي نفذته مسيرة إسرائيلية

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو القصف الإسرائيلي، الأحد، الذي استهدف سيارة بالقرب من حاجز الجيش في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان ما أدى إلى تدميرها ومقتل عنصر من وحدة حماية كبار الشخصيات في حزب الله وجرح آخرين.

ونفذت إسرائيل الهجوم عبر مسيرة أطلقت صاروخا ما أدى إلى تدمير السيارة المستهدفة، واحتراق سيارة أخرى كانت بقربها.

وكان حزب الله اللبناني ذكر في بيان، خلال وقت سابق اليوم الأحد، أن مقاتليه قصفوا ثكنة برانيت الإسرائيلية على الحدود مع لبنان بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها "إصابة مباشرة".

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية وجماعة حزب الله وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

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