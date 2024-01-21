بعد حريق بمحطة روسية للغاز.. إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق سمولينسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استهدفت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك.

وجاء في بيان الوزارة: "21 يناير من هذا العام في حوالي الساعة 1:30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".

وقبل ذلك، قال حاكم منطقة ليننغراد في وقت مبكر اليوم الأحد، إن حريقا اندلع في محطة تابعة لشركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، على بحر البلطيق، وسط تقارير عن رؤية طائرات مسيرة في المنطقة.

وقال الحاكم ألكسندر دروزدينكو على تطبيق تليغرام "لم تقع إصابات نتيجة الحريق في محطة نوفاتك في ميناء أوست لوجا، وتم إجلاء الموظفين".

ولم يذكر دروزدينكو سبب الحريق في محطة نوفاتك الموجودة في الميناء.

وأفاد موقع شوت الإخباري الروسي على تطبيق تليغرام أن السكان في المنطقة سمعوا صوت طائرة مسيرة أعقبها عدة انفجارات.

وقالت وكالة فونتانكا الإخبارية ومقرها سان بطرسبرغ، إنه تم رصد طائرتين مسيرتين على الأقل في السماء متجهتين نحو سان بطرسبرغ قبل ورود أنباء عن الحريق في المحطة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير.

"التأهب العالي"

واستهدفت روسيا وأوكرانيا البنية التحتية للطاقة لبعضهما بعضا في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية وإحباط معنويات الجانب الآخر في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا ولا تظهر أي علامة على نهايتها.

وقال دروزدينكو إنه تم تطبيق "نظام التأهب العالي" في المنطقة فيما اجتمع المسؤولون لعقد اجتماع طارئ.