على متنها 6 أفراد.. تحطم طائرة روسية خاصة في أجواء أفغانستان

أعلنت السلطات الجوية الروسية، اليوم الأحد، أن طائرة مسجلة في روسيا وعلى متنها 6 أفراد، بينهم 4 من أفراد الطاقم، اختفت من على شاشات الرادار فوق أفغانستان، مساء أمس السبت.

وقالت وكالة "روسافياتسيا" المعنية بمراقبة الملاحة الجوية الروسية في بيان أنه "في ليل السبت.. انقطع الاتصال بطائرة فالكون 10 مسجّلة في سجّلات الدولة للطائرات المدنية للاتحاد الروسي واختفى أثرها عن شاشات المراقبة، فيما كانت في المجال الجوّي الأفغاني".

وأوضحت "روسافياتسيا" أن "معلومات أولية تفيد بوجود 6 أشخاص على متنها هم: 4 من أعضاء الطاقم وراكبان".

وذكرت الوكالة أن هذه الطائرة الخاصة ذات محركين "من صنع الشركة الفرنسية داسو للطيران عام 1978. وهي ملك فرد وشركة أثليتك غروب ال ال سي".

وكشفت أن الطائرة كانت تجري رحلة لأغراض طبية بين غايا (الهند) وطشقند (أوزبكستان) وجوكوفسكي (روسيا)، مشيرة إلى أن "الأبحاث جارية للعثور عليها".

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في ولاية بدخشان الأفغانية، الأحد، بتحطم طائرة في منطقة جبلية نائية يصعب الوصول إليها في شمال شرق أفغانستان.

وقال ذبيح الله أميري المسؤول في قسم الثقافة والإعلام في الولاية: "تحطّمت طائرة، لكن موقعها لم يحدّد بعد".

وتابع: "أبلغنا قرويون" بوقوع الحادث في الولاية المحاذية لطاجيكستان والصين وباكستان، مضيفا "أرسلنا فريقا إلى الموقع لكنه لم يصل بعد".

وأشار إلى أن منطقة الحادث تقع "على مسافة حوالي 8 ساعات برا" من عاصمة الولاية فايز آباد.

وأكد أنه "لا تفاصيل لدينا"، مبديا أمله في الحصول على معلومات من الفريق "في غضون ساعتين أو ثلاث ساعات".

كما أكد متحدث باسم شرطة إقليم بدخشان في شمال أفغانستان، الأحد، أن الشرطة تلقت بلاغات عن تحطم طائرة في الإقليم، الليلة الماضية، السبت.